Сорок лет спустя. Как фильм меняет судьбы и туристические маршруты

Текст и фото: Антонина Кябелева

С центральной автотрассы небольшая асфальтированная дорога уходит резко вниз к реке Кумсе. Оказавшись в Медвежьегорске в связи с совсем иной, намного менее приятной, историей, мы решили по пути заехать к ставшему знаменитым дому на улице Нижняя,12.

Сорок лет назад, 6 октябре 1983 года здесь завершились съемки одного из самых любимых фильмов россиян «Любовь и голуби». Еще не известно, что бы мы сейчас обнаружили на месте съемок киношедевра Владимира Меньшова, если бы не местный житель Евгений Шульга, в прошлом машинист локомотивного депо Медвежьегорска.

Хозяина дома, который теперь осаждают толпы туристов, нам помогла отыскать его мама, живущая по соседству. Евгений пропадал в мастерской. Чувствовалось, что ему не до гостей. Но он все же уделил нам немного времени. Пока мы осматривали дом, в гости к Шульге нагрянули туристы из Подмосковья, а потом подъехал переполненный автобус школьников из Кондопоги.

Евгений терпеливо ждал, пока подростки вволю нафотографируются, делая осторожные замечания, когда школьники уж слишком рьяно проверяли устойчивость беседки, голубятни и других деревянных строений во дворе. Было заметно, что бесцеремонность учащихся его тревожит. Ведь все это он создавал собственными руками на протяжении четырнадцати лет.

Евгений вместе с родным братом снимались в фильме «Любовь и голуби». Правда, эпизод с Евгением в фильм не попал, зато брату повезло больше — сцена на танцплощадке с его участие вошла в киноленту.

«Родного брата на танцплощадке показали, а меня нет»,

- с явным сожалением заметил Шульга.

После завершения работы над фильмом дом, к которому во время съемок пристроили летнюю веранду, а во дворе построили голубятню, постепенно пришел в упадок. Пожар уничтожил часть веранды, голубятня тоже развалилась. В 2009 году Евгений узнал, что дом продается, и сразу же его купил. По его словам, он изначально хотел сделать туристический объект. На момент приобретения дому было уже шестьдесят лет.

«Восстановить его не удалось, пришлось полностью реконструировать. Здесь ничего не было, все было разрушено»,

- сказал Евгений.

Постепенно удалось построить голубятню, интересно оформить сам участок, где появились мостик, клумбы, деревянные сказочные домики, баня.

«Приходила женщина. Ее муж строил для съемок голубятню. Она сказала, что я построил больше по размерам, чем раньше было. По ее словам, голубятня была меньше, а сарай больше»,

- вспомнил Шульга.

Пандемия коронавируса стимулировала развитие внутреннего туризма. В Карелию поехали туристы со всей страны. Наплыв путешественников на себе почувствовал и Евгений Шульга: «До этого туристы тоже приезжали, но их было значительно меньше. В этом году ничего не успеваю доделать, инструмент не успеваю достать. В планах было крыльцо доделать, ступеньки сделать, вагонка уже лежит. Успел только веранду доделать, окна вставил и двери».

С каждым годом путешественников, мечтающих взглянуть на место съемки знаменитого фильма, все больше. Туристы стали самой эффективной рекламой.

«Они уже отсюда начинают фотографии выкладывать и рассылать»,

- улыбнулся Евгений.

В подтверждение этих слов появились трое мужчин, которые с восторгом стали фотографироваться на фоне голубятни. Мужчины направлялись в Оленегорск и по пути решили заскочить на знаменитую улицу. «В интернете карты есть. Подробно рассказано, как добраться до дома, где снимался фильм «Любовь и голуби», - рассказал один из гостей.

На летней веранде в перспективе можно создать мини-музей. Здесь стоит «Ленькин» мопед, который подарили фанаты кино, транзистор «Spidola 231», хранятся фотографии и благодарственные письма от съемочной группы.

«Любитель фильма нашел деревянную киноафишу фильма, которые у нас были в 1984 году, когда «Любовь и голуби» вышел в прокат. Говорят, такие афиши по всей России были», - рассказал Евгений.

Какие вопросы чаще всего задают туристы? Евгений рассмеялся:

«Чаще всего спрашивают, за сколько купил».

По его словам, дом он приобрел недорого, по обычной на тот момент цене.

Есть, правда, один неприятный нюанс. Бывшая хозяйка разделила участок на два. Тот, где стоит дом и голубятня, приобрел Евгений Шульга. А второй участок, который выходит к реке, приобрел другой покупатель.

Рассказывают, что на протяжении многих лет он его пытается продать по баснословной для местных жителей цене — за 7 миллионов рублей. Сейчас на этом участке нет ничего кроме сваленных бетонных плит и фундамента предполагаемого дома. Между тем именно через этот участок шла тропинка к реке.

Пока панораму ничто не портит. Но кто знает, что придет на ум владельцу участка. Местные жители уверены, что в идеале этот участок должно приобрести государство, чтобы создать дополнительную туристическую инфраструктуру. Однако пока это только мечты.

Хотя пространство рядом с домом уже претерпело серьезные изменения. С прошлого года здесь началось строительство, так называемого, «кругового маршрута». Но перед этим заасфальтировали улицу Нижняя.

«Многие были против асфальта, привыкли по песку ходить. Весной дорогу размывало, мне приходилось каждый год ее ремонтировать. А сейчас все хорошо, времени на это не трачу»,

- сказал Евгений Шульга.

Часть работ уже завершена. Появились деревянная прогулочная зона со смотровыми площадками на реку Кумсу. В теории планировалось воссоздать часть декораций, танцплощадку, фрагмент клуба, провести уличное освещение.

Как это часто случается в нашей республике, опять не повезло с подрядчиком, работы не были завершены, а взаимоотношения с фирмой, взявшейся за реализацию проекта, медвежьегорская администрация выясняет теперь в суде.

К 40-летию завершения съемок фильма «Любовь и голуби» работы выполнить не успели. Остается шанс, что в 2024 году, через 40 лет после выхода фильма в прокат, все же найдут в Карелии подрядчика, способного реализовать интересный туристический проект.