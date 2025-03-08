08 марта 2025, 10:35
Соревнования по ездовому спорту проходят сегодня в Петрозаводске
Крупные соревнования по ездовому спорту проходят 8 и 9 марта на Кургане
фото: Центр спортивной подготовки
8 и 9 марта на базе Республиканского спорткомплекса «Курган» проходят Чемпионат и Первенство Карелии, а также региональные соревнования и этап Кубка России по ездовому спорту в снежных дисциплинах.
Это значит, что на трассах будут не только люди, но и собаки, сообщает Центр спортивной подготовки. Причем скорости они развивают высокие.
На время проведения соревнований в целях безопасности спортивный объект закрыт для проведения тренировок. // Фото: Центр спортивной подготовки.