Соревнования по ездовому спорту проходят сегодня в Петрозаводске

8 и 9 марта на базе Республиканского спорткомплекса «Курган» проходят Чемпионат и Первенство Карелии, а также региональные соревнования и этап Кубка России по ездовому спорту в снежных дисциплинах.

Это значит, что на трассах будут не только люди, но и собаки, сообщает Центр спортивной подготовки. Причем скорости они развивают высокие.

На время проведения соревнований в целях безопасности спортивный объект закрыт для проведения тренировок. // Фото: Центр спортивной подготовки.