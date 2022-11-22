Солдат потерял ложку в годы войны в Карелии, ее нашли и вернули родным

Жители Медвежьегорска недалеко от города нашли алюминиевую ложку с надписью «Латухин Л.Д.З». Находку времен Великой Отечественной войны они принесли в военный комиссариат Медвежьегорского района.

Дальше со знанием дела за работу взялись поисковики КРОФ «Эстафета поколений». Им удалось по сайту «Память народа» установить личность бойца. Как оказалось, ложка принадлежала уроженцу деревни Крупин Нижегородской области Дмитрию Захаровичу Латухину, 1911 года рождения. Призывался боец там же.

Дмитрий Захарович служил в звании ефрейтора 856 артиллерийского полка 313 стрелковой дивизии. По историческим данным воинское формирование как раз сражалось в районе Медвежьегорска с декабря 1941 по июнь 1944.

«Дмитрий Захарович награжден двумя медалями «За отвагу» и в 1985 году орденом Отечественной войны II степени. Прошел всю войну и вернулся домой, потеряв подписную ложку в Карелии, - говорится на страничке «ВКонтакте» командира поискового отряда Светланы Калининой. – Мы передали историческую находку руководителю регионального отделения ПДР в Омской области Галине Кудре. Родственников бойца, переехавших в Омскую область, удалось оперативно найти руководителю поискового движения в Нижегородской области Антонине Устимовой.

В настоящее время в Омской области проживают дочь, внучка и правнуки ефрейтора Дмитрия Латухина».

В апреле 2023 года на закрытии регионального этапа Вахты Памяти в Омской области ложка будет передана в семью героя.