Сократить число парковок в регионах России решил Минтранс

Сократить количество мест для парковки машин собираются в России. Речь идет о внутриквартальных территориях и улично-дорожной сети в целом, пишет «Коммерсант».

Уже готовы рекомендации для муниципалитетов, их подготовил Минтранс РФ.

Парковку вдоль улиц советуют разрешать лишь в тех случаях, когда позволяет пропускная способность дороги. Оплату за паркинг будут взимать, когда автомобилями занято больше 85 процентов имеющихся мест за некоторым исключением.

Новая методика нужна для сдерживания роста количества автомобилистов, объяснили в ведомстве. // фото: freepik.com