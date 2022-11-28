Подросток умер после курения электронной сигареты в Подмосковье

В Московской области проводится проверка по факту смерти 15-летнего подростка. Ребенок умер после того, как покурил электронную сигарету, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что все случилось 27 ноября в Павловском Посаде. Двое подростков гуляли по городу. Внезапно одному из них стало плохо. Его друг сразу же вызвал скорую помощь, но прибывшие медики ничего не смогли сделать.

Точная причина смерти ребенка устанавливается специалистами. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки Следственного комитета будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По данным источника, подростку стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. // Фото: unsplash.com