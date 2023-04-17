17 апреля 2023, 06:55
Соцсети: Ларек вспыхнул возле гипермаркета в Петрозаводске
Инцидент на Кукковке попал на видео
В воскресенье вечером пожарные работали на Кукковке в Петрозаводске.
16 апреля в районе 18:50 на улице Ровио возле популярного гипермаркета возник пожар в павильон. Сообщение о пожаре в одном из ларьков появилось в группе «Весь Петрозаводск». Случившееся запечатлела городская камера видеонаблюдения CityLink.
По камере виден черный дым. К месту ЧП прибыло несколько пожарных расчетов. Инцидент был локализован. // фото скриншот