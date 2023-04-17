Подростка осудили за покупки по обнаруженной на улице банковской карте

Подросток нашел на улице чужую карту, сходил в магазин и угодил под суд. В Медвежьегорске его признали виновным в краже с банковского счета.

В сентябре прошлого года подросток на улице в Повенце нашел на земле чужую банковскую карту. После этого он отправился по магазинам и потратил с чужой карты более чем 2600 рублей. В итоге его нашли и возбудили дело.

Суд назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщили в региональном СУСК. // фото freepik.com