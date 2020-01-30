Социальные выплаты и пособия вырастут с 1 февраля

Социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 3% в России с 1 февраля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Речь идет о ежемесячных выплатах Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Кроме этого, увеличатся выплаты ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, пособия на погребение, единовременные выплаты беременным женам солдат-срочников и страховые выплаты.