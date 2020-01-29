Россиянам будут начислять зарплату по номеру телефона

Совсем скоро российские банки могут внедрить новый способ для перечисления денег на зарплатные карты. Перевод средств будет осуществляться через номера мобильных телефонов россиян. Об этом РБК заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, сообщает Rambler.

Механизм, призванный бороться с «зарплатным рабством», может заработать уже в конце 2020 - начале 2021 года. Начисление будет производиться через систему быстрых платежей. Вместо реквизитов банковской карты компании будут использовать номер телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

«Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую «дорожную карту» и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», - сообщила Бакина. По ее словам, главное - учесть все риски, связанные со сменой телефонного номера или утерей мобильного телефона.