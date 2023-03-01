Социальные пенсии с апреля повысят на 3,3 процента

Социальные пенсии в России проиндексируют еще на 3,3 процента с 1 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда.

Повышение проведут в дополнение к уже проведенной в июне прошлого года 10-процентной индексации. Соответствующий проект направили на общественное обсуждение.

- Всего индексация с 1 апреля позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 миллионов пенсионеров,

- отметили в ведомстве.

До окончания текущего года на индексацию социальных пенсий направят из федерального бюджета 15,57 миллиарда рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»