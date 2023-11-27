27 ноября 2023, 12:33
Соцфонд ждет вопросов от жителей Карелии
Горячую линию посвятят мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей
28 ноября жители Карелии смогут задать вопросы и получить консультацию по теме «Меры социальной поддержки участников СВО и их семей». Горячую линию проведет отделение соцфондра Карелии.
Вопросы можно задавать по номеру в Петрозаводске 8-8142-79-59-14 с 11:00 до 13:00.
По другим вопросам советуют обращаться в контакт-центр по бесплатному телефону 8-800-200-07-57 с 9:00 до 17:00 в будни. // фото unsplash.com