Соцфонд установил единую дату для выплат из маткапитала

С июня вводится единая дата выплат из маткапитала на детей до 3 лет. Семьи будут получать средства 5 числа каждого месяца. Выплата будет приходить не за текущий, а за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май - деньги на счет поступят семьям 5 июня.

Переход произойдет автоматически, родителям не потребуется куда-либо обращаться. Получателей выплат уведомили через смс о новых датах перечисления. Сейчас ежемесячную выплату из маткапитала в Карелии семьи получают с 1 по 15 число месяца. Средства поступают за текущий месяц.

Право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе.

До 2023 года ежемесячная выплата полагалась только на второго ребенка в семье, с этого года ее можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет. В Карелии ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до 3 лет в настоящее время получают более 1200 семей.