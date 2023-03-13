Мэрия определила места торговли сладкой ватой, мороженым и пирожками

Городские чиновники определили 15 точек для торговли напитками, выпечкой и сладостями. Павильоны установят в центре, Древлянке, Голиковке, Первомайском районе. Торговля в них будет вестись с 1 мая по 30 сентября. Торговцы могут направить заявки для участия в аукционе до 3 апреля, сам конкурс состоится 6 апреля.

В планах мэрии организовать торговлю на Онежской набережной. Так, в точке пересечения с проспектом Карла Маркса предлагают продавать мороженое, напитки и сладкую вату, пирожки. Аналогичную торговлю предлагают вести на участке рядом с мэрией. У скульптуры «Онего» собираются продавать сувенирную продукцию и товары местных производителей. // фото unsplash.com