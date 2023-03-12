Газопровод проложат через Карелию до Мурманска

Строительство магистрального газопровода до Мурманска рассматривается в комплексе с развитием газоснабжения Карелии, через которую проложат ветку. Об этом передает Интерфакс.

Для реализации задуманного в компании создан проектный офис «Север – Центр». В ведении специалистов будет решение двух задач – прокладка магистралей «Волхов - Сегежа – Костомукша» и «Волхов – Мурманск». Также планируется, что данная структура будет обеспечивать устранения препятствий, возникающих в ходе выполнения изыскательских работ.

Проектировщики вскоре приступят к проведению инженерных изысканий. Стоимость задуманного составит 350 млрд рублей. / Фото: freepik.