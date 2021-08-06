Собутыльник в Петрозаводске избил и ограбил 60-летнего мужчину

Ночью 6 августа в дежурную часть полиции в Петрозаводске обратился 60-летний горожанин. Мужчина заявил, что его ограбили, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Полицейские приехали на вызов пострадавшего и выяснили, что незадолго до случившегося мужчина гостил у своего знакомого. Они выпивали в компании.

Между потерпевшим и малознакомым гражданином случился конфликт. Злоумышленник избил оппонента, отнял телефон и куртку, после чего ушел. Ущерб петрозаводчанин оценил в 3 500 рублей.

У сотрудников патрульно-постовой службы была ориентировка на подозреваемого, по которой его задержали. Ранее несудимого 29-летнего жителя Петрозаводска доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело о грабеже. // Фото: Pavlofox/Pixabay