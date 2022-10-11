Собаки загрызли четырехлетнюю девочку на отдыхе в Сочи

В Сочи собаки загрызли насмерть четырехлетнюю девочку. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным СК, ребенок приехал в Сочи на отдых из Краснодара со своей матерью и ее сожителем. Они остановились к доме, принадлежащем отцу мужчины.

10 октября мать ребенка и ее спутник поехали в магазин, оставив девочку одну на втором этаже дома. Также на участке оставалась бабушка мужчины, но ее не предупредили о том, что в доме ребенок. Пожилая женщина впустила в дом трех питбультерьеров. Собаки напали на несовершеннолетнюю, в результате чего та погибла.

На место была вызвана скорая помощь, но прибывшие медики спасти ребенка не смогли.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего хозяина собак. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Фото СК по Краснодарскому краю