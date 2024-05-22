Собака растерзала маленькую девочку в российском регионе

В Башкирии двухлетняя девочка умерла после нападения собаки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 20 мая в одном из районов республики. По версии следствия, домашняя собака, сидевшая на привязи, напала на ребенка, когда девочка подошла к ней. Прибежавшая на крики мать дошкольницы отогнала животное.

Девочка была доставлена в больницу с телесными повреждениями. Несмотря на оказанную помощь ребенок умер.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. // Фото: unsplash.com / Arun Narayanan