08 мая 2022, 10:14
Снимавшийся в Карелии фильм стал лучшей финской картиной года
«Купе номер 6» взял 8 наград на церемонии «Юсси» в Финляндии
Фильм, который рассказывает о финской студентке Лауре, путешествующей по России, стал лучшей картиной года на кинофестивале «Юсси». Он собрал больше всего статуэток, передает Yle.
Напомним, по сюжету финская девушка едет в поезде с шахтером из России Лехой. Лента ранее уже получила ряд престижных наград, в том числе и в Каннах: там она взяла гран-при.
На «Юсси» картина завоевала восемь призов, в том числе как лучший фильм, а также за режиссуру и лучшую женскую роль.
Некоторые эпизоды «Купе номер шесть» снимали в Петрозаводске в 2020 году. Актеров в том числе искали среди горожан. // Фото: kinoreporter.ru