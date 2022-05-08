Снимавшийся в Карелии фильм стал лучшей финской картиной года

Фильм, который рассказывает о финской студентке Лауре, путешествующей по России, стал лучшей картиной года на кинофестивале «Юсси». Он собрал больше всего статуэток, передает Yle.

Напомним, по сюжету финская девушка едет в поезде с шахтером из России Лехой. Лента ранее уже получила ряд престижных наград, в том числе и в Каннах: там она взяла гран-при.

На «Юсси» картина завоевала восемь призов, в том числе как лучший фильм, а также за режиссуру и лучшую женскую роль.

Некоторые эпизоды «Купе номер шесть» снимали в Петрозаводске в 2020 году. Актеров в том числе искали среди горожан. // Фото: kinoreporter.ru