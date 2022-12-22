22 декабря 2022, 10:02
Снегоуборочная машина попала в ДТП в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Лыжной попал в объектив видеокамер
Вечером 21 декабря на улице Лыжной в Петрозаводске произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Инцидент случился в 22:20 и попал в объектив регистратора проезжавшего мимо автомобиля и камеры наблюдения компании Sampo.ru.
Как видно на записи, несколько снегоуборочных машин выполняли разворот. Две первые успешно завершили маневр, а третья столкнулась с ехавшим в прямом направлении легковым автомобилем.
В результате аварии проезд по улице Лыжной был затруднен. // Фото: скриншот видео dtpptz