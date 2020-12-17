Снег с улиц Петрозаводска убирают лопатами и ковшами круглые сутки

Подрядчик ООО «ТехРент» круглосуточно убирает и вывозит снег с улиц Петрозаводска. Дороги, внутриквартальные проезды и тротуары обрабатывают противогололедными материалами, сообщает пресс-центр мэрии.

«Особое внимание уделяется остановочным пунктам и пешеходным переходам. В труднодоступных местах работы выполняются вручную мобильными бригадами»,

- комментируют в администрации карельской столицы.



Днем и ночью в уборке задействовано более четырех десятков единиц техники.

В столице Карелии работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, грейдеры, тракторы со щетками, отвалами и автоматической посыпкой. (фото пресс-центр администрации города)