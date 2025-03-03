Снег обещают во вторник в Карелии

В Петрозаводске во вторник облачно. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью -1, +1, днем +1, +3. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии тоже облачно. Ночью осадки, местами сильные, днем на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +1, -4, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем +1;

В Кондопоге ночью -4, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -5, днем +2;

В Олонце, Пудоже ночью -4, днем +3;

В Сегеже ночью -5, днем +1;

В Сортавале ночью -4, днем +4;

В Суоярви ночью -6, днем +2.