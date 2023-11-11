Снег и гололедицу обещают в воскресенье в Карелии

В Петрозаводске в воскресенье облачно, дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, восточный с порывами до 11 метров в секунду. В течение суток ожидается 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

В Карелии также облачно с прояснениями. Небольшие, на юге местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2, -3, на севере -5, -10, днем +3, -2, на севере до -6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -6, днем -3;

В Кондопоге ночью -1, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -3, днем -1;

В Олонце ночью 0, днем +4;

В Пудоже ночью -1, днем +1;

В Сегеже ночью -4, днем -1;

В Сортавале ночью -1, днем +1;

В Суоярви ночью -2, днем -1.

Ранее гидромтцентре рассказали, какая погода нас ожидает на следующей неделе. // фото freepik.com