Снег и гололедица ожидаются 30 января в Карелии

В Карелии в воскресенье будет облачно, ночью местами с прояснениями. В северных и западных районах снег, на юго-западе сильный, в некоторых районах метель, сообщили в Гидрометцентре РК.

В Петрозаводске днем тоже будет облачно, ночью с прояснениями. Днем снег и метель, ночью по большей части без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -5,-7 градусов, ночью -9,-11 градусов.

В Калевале в воскресенье – 7 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

В Сегеже -8 градусов.

В Сортавале -5 градусов.

В Медвежьегорске -7 градусов.

В Суоярви -7 градусов.

В Олонце -5 градусов.

В Кеми -7 градусов. // Фото: pixel2013/pixabay.com