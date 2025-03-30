30 марта 2025, 14:13
СМИ: Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе
Панические сообщения распространяются в популярном мессенджере
Фото: Freepik
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о появлении в России неизвестного вируса, пишет РИА Новости.
«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале»,
— сообщило ведомство.
Ранее Telegram-канал Shot писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.
Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.