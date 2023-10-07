СМИ: Пятая часть финнов не может позволить еду и поход к врачу

Шведское издание Nya Dagbladet со ссылкой на отчет Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) сообщило о трудностях среди молодых финнов. Оказалось, что примерно пятая часть финнов не может позволить себе основные потребности, такие как еда и медицинское обслуживание, сильнее страдает молодежь. Согласно недавнему опросу THL, около миллиона финнов испытывают трудности с получением еды, лекарств и возможностью посетить врача.

В опросе участвовали 28 тысяч человек. Финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возрастной группе от 20 до 39 лет. Среди людей старше 75 лет менее одного из десяти говорят, что не могут позволить себе еду, лекарства и поход к врачу. Примерно каждый десятый во всех возрастных группах сообщил, что в течение последнего года боялся остаться без еды из-за нехватки денег.

Среди возможных причин подобных трудностей, по мнению THL, неопределенности на рынке труда для молодежи и меньшая финансовая подушка безопасности у молодежи. При этом 67% участников опроса говорят, что их повседневная жизнь кажется безопасной. // фото wirestock/ freepik.com