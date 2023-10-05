В аварии около границы с Финляндией пострадали трое молодых людей

Неподалеку от Костомукши 4 октября в 03:40 произошла авария. Не справился с управлением 22-летний водитель Opel Zafira, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Иномарка вылетела на встречную полосу на 174-м километре трассы «А -237Р-21 "Кола" - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой».

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, пострадал водитель и двое его 20-летних пассажиров. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. // фото: ГИБДД Карелии