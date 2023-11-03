03 ноября 2023, 07:33
СМИ: Пугачева приехала в Россию
Артистка была замечена накануне вечером при переходе границы в Псковской области
Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию, пишет ряд федеральных СМИ.
74-летняя артистка приехала одна. Вечером 2 ноября она въехала в родную страну через пограничный переход в Псковской области, сообщает «Лента» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Она села в автомобиль «Тойота Камри».
С осени 2022 года певица вместе с семьей находилась в Израиле. В предыдущий свой приезд певица посещала похороны модельера Валентина Юдашкина. // фото скриншот видео с Youtube