СМИ: Пугачева приехала в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию, пишет ряд федеральных СМИ.

74-летняя артистка приехала одна. Вечером 2 ноября она въехала в родную страну через пограничный переход в Псковской области, сообщает «Лента» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Она села в автомобиль «Тойота Камри».

С осени 2022 года певица вместе с семьей находилась в Израиле. В предыдущий свой приезд певица посещала похороны модельера Валентина Юдашкина. // фото скриншот видео с Youtube