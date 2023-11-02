Акция «Ночь искусств» вновь пройдет в Карелии

В Карелии 3 и 4 ноября пройдет культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятия охватят театры, музеи, филармонию и другие учреждения культуры. Программу в этом году обещают насыщенную, рассказали в региональном министерстве культуры.

В Национальном театре 3 ноября покажут спектакль на вепсском, потом состоится квиз от заслуженных артистов. В филармонии прозвучат хиты рок-музыки с симфоническим оркестром. В Национальном музее на площади Ленина для гостей подготовлены бродилки, мастер-классы, музыкальные занятия, интерактивные занятия, экскурсии, а в 22:30 по традиции состоится ночная лекция Михаил Гольденберга «Архитектурный клад – тайна входной арки» (12+).

4 ноября в театре кукол – спектакли и экскурсии, в музее изобразительных искусств – мастер-классы, эстафета, литературная читка, квест для детей. В арт-проспекте на Карла Маркса пройдет мастер-класс и соборная экскурсия, а в национальном ансамбле песни и танца «Кантеле» - экскурсия с музыкальным сопровождением. // фото «Петрозаводск говорит»