11 декабря 2020, 13:45
Россия

Смертник взорвал себя у здания ФСБ в российском регионе

В Карачаево-Черкесии два человека ранены после подрыва взрывного устройства

В Карачаево-Черкесии возле здания регионального управления ФСБ произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря. По предварительным данным, взрыв совершил смертник, он погиб. В результате нападения ранен один силовик и один гражданский.

Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники оперативных и следственных групп. Фото volynua.com

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ФСБ
Карачаево-Черкесия
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