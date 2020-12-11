11 декабря 2020, 13:45
Смертник взорвал себя у здания ФСБ в российском регионе
В Карачаево-Черкесии два человека ранены после подрыва взрывного устройства
В Карачаево-Черкесии возле здания регионального управления ФСБ произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел сегодня, 11 декабря. По предварительным данным, взрыв совершил смертник, он погиб. В результате нападения ранен один силовик и один гражданский.
Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники оперативных и следственных групп. Фото volynua.com