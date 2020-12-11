Смертник взорвал себя у здания ФСБ в российском регионе

В Карачаево-Черкесии возле здания регионального управления ФСБ произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря. По предварительным данным, взрыв совершил смертник, он погиб. В результате нападения ранен один силовик и один гражданский.

Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники оперативных и следственных групп. Фото volynua.com