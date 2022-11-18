Смеемся вместе - подборка анекдотов для хорошего настроения

Пятница подкралась, а у нас новая порция анекдотов для хорошего настроения. Смеемся вместе:

-) Дочка спрашивает у мамы: — Можно человека ругать, если он ничего не сделал? — Конечно, нельзя, доченька. — В общем, уроки я не сделала.

— Сынок, тебе понравилась новая учительница по математике? — Очень понравилась! — А чем? — Так она на больничном уже второй раз за месяц.

-) Очень тяжело находиться в одной квартире с маленьким племянником: вокруг постоянно разложено столько вкусного, и все это НЕ ТЕБЕ!

-) Откуда у вас время на плед, книги, страдания и прочие атрибуты осени? Мне, например, сегодня на работу, завтра на работу и послезавтра, и через неделю на работу...

-) Дорогие девушки, не давайте парням ложных надежд. Не оставляйте на плите пустую сковороду с закрытой крышкой.

— Доктор, у моего мужа серьезное расстройство психики. Иногда я часами ему что-нибудь рассказываю, а потом оказывается, что он не слышал ни слова.

— Это не заболевание, уважаемая, это дар божий! // фото: unsplash.com