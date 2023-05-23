Сломанную остановку заменили после обращения в соцсетях

С 1 декабря 2022 года все органы власти должны вести официальные страницы в социальных сетях на регулярной основе. Здесь граждане могут написать обращение, подать жалобу, оставить комментарий – напрямую обратиться к властям с волнующей их проблемой и получить оперативный ответ.

Добрый день, уже долгое время у нас на остановке (ул. Хейкконена, в сторону города) стоит «подбитая» конструкция. Не дай бог, упадет на кого – куда писать, чтобы или убрали (она все равно не функциональна), или заменили?

– спросила в сообщениях группы Администрации Петрозаводского городского округа Наталья.

Специалисты городской администрации взяли обращение в работу и после обследования автопавильона на остановочном пункте в районе пересечения Лососинского шоссе и ул. Хейкконена приняли решение о демонтаже конструкции.

Через десять дней работники администрации отчитались о выполненной работе.

Усилиями мобильной бригады Службы заказчика остановочный павильон был восстановлен,

– сообщили в мэрии Петрозаводска.