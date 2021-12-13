Следователи задержали подозреваемого в убийстве жителя Карелии

В Питкяранте возбудили уголовное дело об убийстве. Под подозрением оказался 35-летний местный житель, сообщили в региональном Следкоме.

Убийство было совершено 12 декабря. Следователи предположили, что подозреваемый и жертва выпивали вместе в одной из квартир города. На почве личных неприязненных отношений мужчина напал с ножом на приятеля и стал наносить ем удар за ударом. От полученных множественных ножевых ранений потерпевший скончался.

Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения. (фото СУ СК по Карелии)