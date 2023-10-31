31 октября 2023, 10:34
Следователи рассказали, как могли погибнуть двое туристов в Карелии
Тела мужчины и женщины нашли в катере на берегу Онежского озера
Тела 59-летнего мужчины и 46-летней женщины обнаружили накануне в катере на берегу Онежского озера вблизи Рыбреки. Следователи начали доследственную проверку. На теле погибших туристов не было каких-либо повреждений.
В Следкоме Карелии озвучили возможную версию гибели людей. Предварительно, мужчина и женщина могли погибнуть в результате отравления угарным газом, «вследствие установленного отопительного оборудования».
Обстоятельства устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. // фото пресс-службы СУ СК по РК