Следователи рассказали, как могли погибнуть двое туристов в Карелии

Тела 59-летнего мужчины и 46-летней женщины обнаружили накануне в катере на берегу Онежского озера вблизи Рыбреки. Следователи начали доследственную проверку. На теле погибших туристов не было каких-либо повреждений.

В Следкоме Карелии озвучили возможную версию гибели людей. Предварительно, мужчина и женщина могли погибнуть в результате отравления угарным газом, «вследствие установленного отопительного оборудования».

Обстоятельства устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. // фото пресс-службы СУ СК по РК