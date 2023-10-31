31 октября 2023, 10:10
Жительница Карелии набрала кредитов для мошенников
По указке лжеследователя женщина перечислила неизвестным более миллиона рублей
Сообщение о попытке повесить кредит подтолкнуло жительницу Карелии к череде роковых действий.
52-летняя сегежанка поддалась на звонок от мнимого следователя и набрала кредитов. В общей сложности женщина перевела незнакомцам почти 1,4 млн рублей. Информацию о переводах и счетах собеседники заставили ее удалить, рассказали в полиции.
Правоохранительные органы проводят проверку. // фото freepik.com/ katemangostar