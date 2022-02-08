Слабый мороз обещают синоптики в среду в Карелии

Завтра, 9 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7°C, днем -2, -4°C. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9°C, на севере местами до -13°С, днем -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-3, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.