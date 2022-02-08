08 февраля 2022, 07:00
Погода

Сегодня в Карелии облачно, тепло и скользко

Днем во вторник на улице ожидается всего до минус 6 градусов

8 февраля в Петрозаводске облачно, по прогнозу регионального Гидрометцентра, небольшой снег, гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -2, -4. 

В Карелии облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, -6.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -4;

В Кондопоге днем -3;

В Медвежьегорске днем -5;

В Олонце днем -1;

В Пудоже днем -3;

В Сегеже днем -5;

В Сортавале днем -1;

 

В Суоярви днем -3. (фото «Петрозаводск говорит»)

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