08 февраля 2022, 07:00
Сегодня в Карелии облачно, тепло и скользко
Днем во вторник на улице ожидается всего до минус 6 градусов
8 февраля в Петрозаводске облачно, по прогнозу регионального Гидрометцентра, небольшой снег, гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -2, -4.
В Карелии облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем -1, -6.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -4;
В Кондопоге днем -3;
В Медвежьегорске днем -5;
В Олонце днем -1;
В Пудоже днем -3;
В Сегеже днем -5;
В Сортавале днем -1;
В Суоярви днем -3. (фото «Петрозаводск говорит»)