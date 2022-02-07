Синоптики рассказали о погоде 8 февраля в Карелии и Петрозаводске

Во вторник в Петрозаводске будет облачно. По прогнозу регионального Гидрометцентра, ожидается небольшой снег. На дорогах будет скользко. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах -5, -7, днем -2, -4. Атмосферное давление будет мало меняться.

8 февраля в Карелии также облачно, а ночью на большей части республики - снег, по юго-западным районам местами сильный. Осадки ожидаются и днем - небольшой, местами умеренный снег. На дорогах также гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, на севере местами до -13. Днем -1, -6.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -8, днем -4;

В Кондопоге ночью -7, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -5;

В Олонце ночью -7, днем -1;

В Пудоже ночью -6, днем -3;

В Сегеже ночью -7, днем -5;

В Сортавале ночью -5, днем -1;

В Суоярви ночью -6, днем -3. (фото «Петрозаводск говорит»)