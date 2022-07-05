Слабовидящие люди взошли на самую высокую гору Карелии

Спортсмены из клуба для слабовидящих «Масштаб Плюс» вернулись из паралимпийской экспедиции. Они прошли очень сложный маршрут, в том числе добрались до вершины горы Нуорунен, сообщает Минспорта РК.

Это высшая точка Карелии, участники экспедиции шли по рельефной карте. Она дает пространственное представление о расположении природных объектов. Также им помог тактильный макет горы.

Спортсмены во главе с Сергеем Шараповым и Андреем Гостевым также побывали в национальном парке Паанаярви, посетили знаковые памятники природы. За четыре дня они прошли в общей сложности порядка 100 километров. // Фото: Минспорта Карелии