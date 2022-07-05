05 июля 2022, 12:32
Слабовидящие люди взошли на самую высокую гору Карелии
Участники клуба «Масштаб Плюс» вернулись из паралимпийской экспедиции
Спортсмены из клуба для слабовидящих «Масштаб Плюс» вернулись из паралимпийской экспедиции. Они прошли очень сложный маршрут, в том числе добрались до вершины горы Нуорунен, сообщает Минспорта РК.
Это высшая точка Карелии, участники экспедиции шли по рельефной карте. Она дает пространственное представление о расположении природных объектов. Также им помог тактильный макет горы.
Спортсмены во главе с Сергеем Шараповым и Андреем Гостевым также побывали в национальном парке Паанаярви, посетили знаковые памятники природы. За четыре дня они прошли в общей сложности порядка 100 километров. // Фото: Минспорта Карелии