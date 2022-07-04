Сильнейших гребцов определили в Сортавале

Сильнейших гребцов определили на первенстве Сортавальского района по гребному спорту. В соревнованиях, посвященных Дню города, участвовали 80 спортсменов отделения гребного спорта.

Гребцы состязались в нескольких возрастных группах в одиночках, двойках и четверках, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия».



По итогу лучшими в своих категориях стали: Ульяна Концевая, Степан Волков, Игнатий Концевой, Елена Лушина, Александр Архипенко, Анна Староверкина и Ульяна Концевая, Матвей Кокотов и Матвей Соболев, Никита Максимов и Герман Калач, Анна Разумова, Алиса Струлис, Мария Малюкова и Дарья Бугаева, Владислав Телегин, Никита Петров, Максим Савинов и Артём Нагметуллов, Герман Калач, Никита Максимов, Семён Кульчицкий и Даниил Хеглунд. (фото группа «Спорт-норма жизни Карелия»)