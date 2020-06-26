Скульптуру на набережной Петрозаводска обновили ко Дню города

В преддверии Дня города ровно 20 лет назад на шведском памятнике «Древо желаний», который было установлен летом 1996 года, вновь появились колокольчики. Мэрия с милицией договорились о том, что вплоть до праздника на набережной будет выставлена охрана, поэтому появилась надежда, что колокольчики до Дня города доживут.

Ржавые болтики и крепежи — это все, что осталось от тех колокольчиков, которые были вывешены на заветное Дерево за год до этого. Традиция обрывать на память часть памятника города-побратима, к сожалению, сохранялась (и настолько укоренилась, скажем, забегая вперед, что вскоре колокольчики просто и вешать перестали). Вот и на этот раз работники комбината благоустройства были уверены, что колокольчики провисят здесь недолго. И убирать их не придется — снимут наготово.

В 2000 году повесили 45 штук, это меньше, чем при открытии скульптуры. Закупили их попросту в магазине. Александр и Николай, местные «звонари», посетовали, что у работников их ведомства в эти дни самая горячая пора: мусорят на набережной все кому не лень, а убирать им. И ко Дню города нужно, чтобы место массовых гуляний встречало отдыхающих во всеоружии. Комбинат благоустройства сгребал кучи мусора, стриг траву, развешивал праздничные флажки. Впрочем, и они исполнить все пожелания народа не в состоянии.

«Мое большое желание, чтобы на нашем красивом берегу здесь были скамейки. Чтобы мы, пожилые люди, и с детьми мамы могли посидеть», - загадала желание пожилая горожанка и прошептала его в ухо Дереву. Добрые сограждане, поглядев на тщетные труды Николая и Александра, посоветовали подвести к колокольчикам электрический ток. И отмыть ухо, которое выслушивало народные чаяния. У самих же работников комбината, которым нужно было выйти в ночное, чтобы успеть все убрать к празднику, мечта была одна — получить зарплату. Они, кстати, твердо были уверены в том, что желания, которые шепчут сограждане, всегда сбываются. В 2018 году скульптуру было решено обновить, вместо колокольчиков на ветки подсадили маленькие разноцветные скворечники.

В рамках празднования Дня города к 85-летию известного карельского писателя Антти Тимонена была торжественно открыта мемориальная доска на доме, в котором он жил. Антти Тимонен по праву считается народным писателем Карелии. Его произведения нередко называют энциклопедией карельского народа. Тимонен — писатель счастливой творческой судьбы. Он оставил после себя множество замечательных произведений. Что немаловажно для творца, он — очень читаемый автор.

Его роман «Мы, карелы», например, выходил огромным тиражом в роман-газете. Его произведения были отмечены многими наградами. Антти Николаевич закончил институт, был учителем, прошел войну, был разведчиком, переводчиком, много раз выбирался председателем Союза писателей Карелии. Родные, друзья и знакомые на церемонии вспоминали его как доброго и отзывчивого человека. Самое главное для истории нашей республики, что Антти Тимонен по сути является родоначальником и зачинателем карельской литературы. Его помнят, его читают, а это для писателя самое главное.

«Первая книга, которую я прочитала из его творчества, это «Мы, карелы». Сначала я прочитала ее, только чтобы сдать хорошо зачет в университете, но я не знала, что это настолько близко с нами связано. Что это не выдуманное произведение», - поделилась на церемонии своими размышлениями одна из присутствующих. «С творчеством Антти Тимонена я познакомился в университете, поскольку учился на финно-угорском факультете, - поддержал ее Денис Кузьмин. - И меня, так как я сам карел, всегда интересовала литература карельских писателей». Молодые люди высказали пожелание, что подобные памятные доски было бы неплохо установить всем карельским писателям, и может быть, даже уже при жизни.

А в Карельском научном центре Российской Академии наук в те дни произошло примечательное событие. Трое сотрудников института языка и литературы получили степени докторов наук. Институт языка и литературы КНЦ РАН является старейшим в Петрозаводске научным центром. Но даже для него это событие уникально. Защищали ученые свои работы в разных городах России. Елена Ивановна Маркова, старший научный сотрудник сектора литературы, свою работу «Творчество Николая Клюева в контексте северно-русского словесного искусства» представляла в Москве. Она одна из первых в России обосновала принципы нового этно-поэтического подхода к исследованию литературы. Ученый труд Ирмы Ивановны Муллонен посвящен географическим названиям региона Присвирья и этноязыковым контактам населения Карелии.

«Понимание этих механизмов выводит на понимание широких закономерностей взаимодействия этноса, взаимодействия культур. Для нашего региона это очень существенно», - была убеждена Муллонен. Ирина Алексеевна Разумова, известный фольклорист, доцент кафедры литературы КГПУ защищала в Санкт-Петербурге свою диссертационную работу «Русский семейный фольклор как этнокультурный феномен».

Она пояснила: «Раньше такая тема и не могла появиться в качестве исследовательской темы, которая могла бы быть защищена, как докторская диссертация. Потому что это не совсем в традициях нашей отечественной фольклористики. Но сейчас уже целый ряд ученых в Москве, Санкт-Петербурге, а теперь и в Петрозаводске работает над изучением современной культуры. Она наконец стала считаться достойной такого же изучения, как культура наших предков». Репутация Карелии в научном мире во многом связана с гуманитарными знаниями. Наши научные сотрудники пользуются известностью и уважением не только в России, но и за рубежом. Замечательно, что и в те нелегкие годы люди находили время заниматься наукой и поддерживать авторитет Карелии на достойном уровне.

Таким было 26 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.