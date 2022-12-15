15 декабря 2022, 14:07
Скрывающегося от суда мужчину ищут в Карелии
Полиция просит помочь в розыске Петра Еремеева
Сотрудники полиции в Прионежском районе разыскивают Петра Алексеевича Еремеева. Он скрывается от мирового суда, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина родился в Петрозаводске в 1986 году. Правоохранители считают, что он совершил имущественное преступление.
Всех, кто имеет значимые сведения о его местонахождении, просят сообщать информацию по телефонам: 89116605727, 8 814 2 57-96-16, 8 814 2 73-90-29 или 02. Позвонившим гарантируют конфиденциальность. // фото: МВД Карелии