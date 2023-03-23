Скрывающегося от следствия мужчину ищут в Карелии

Полиция Пряжинского района разыскивает Владимира Сенокосова 1978 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, житель села Святозеро подозревается в совершении преступления и скрывается от органов дознания.

Всех, кто знает, где находится этот мужчина, просят звонить по номерам телефонов: 8 906 207 75 88, 8 814 56 329 60, 8 814 56 329 68. // Фото: unsplash.com, МВД по РК