Скрытный хищник позировал на камеру в карельском лесу

В фотоловушку, установленную в национальном парке «Паанаярви», попал осторожный зверек.

Росомаха показала себя со всех сторон. Красивый и мощный, отметили в VK-паблике нацпарка. Осторожный хищник замер на несколько секунд и всматривался куда-то в чащу леса, а затем резво ускакал в противоположную сторону.

Запечатлеть ведущего скрытный образ жизни зверька смогли в конце августа, когда на улице еще было светло. // фото скриншот/ видео VK-группы «Национальный парк «Паанаярви»