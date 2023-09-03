Кинолог объяснил, откуда у собак берутся вредные привычки

Вредные привычки у собаки могут стать серьезной проблемой для владельца. Причины такого поведения могут быть разные: от неправильного воспитания до проблем со здоровьем животного.

К вредным привычкам можно отнести – сон на кровати или диване вопреки желанию хозяина, попрошайничество. Также вредным считается, когда собака подбирает что-то с земли и ест, прыгает на людей, портит вещи в доме.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в воспитании собаки важно быть последовательным, системным и не менять правила. К появлению вредных привычек у собаки может привести грубость хозяина, частое оставление питомца в одиночестве, короткие прогулки, отсутствие нагрузки, запоздалое наказание, поспешность в дрессировке. Если собака начала грызть мебель, это может указывать на недостаток полезных веществ или на гельминтов.

«Если вы заметили, что у собаки появились вредные привычки, не спешите сразу ругать питомца. В первую очередь убедитесь, что собака здорова, а затем проанализируйте свои действия, поскольку чаще всего именно собаковод помогает сформироваться вредным привычкам», - советует эксперт. // фото unsplash.com/ Andriyko Podilnyk