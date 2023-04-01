«Скорая» и полиция выезжали на место лобового ДТП в Петрозаводске

Утром 1 апреля на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина в столице Карелии произошла дорожная авария. Оба легковых автомобиля двигались друг другу на встречу.

Столкновение произошло, когда водитель отечественного автомобиля, совершал левый поворот с Кирова на центральный проспект. В этот момент второй участник ДТП двигался по Кирова в прямом направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения в результате лобовой аварии. Случившееся запечатлела камера наблюдения CityLink. На месте столкновения работали экипажи ГИБДД и карета «скорой помощи». // фото скриншот