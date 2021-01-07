Скончался заслуженный врач Республики Карелия

В Карелии скончался основоположник детской хирургии в республике, заслуженный врач России и Карелии, заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии Медицинского института ПетрГУ Игорь Николаевич Григович. Ему было 88 лет. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Минздрава РК, пишет «ГТРК Карелия».

Игорь Николаевич родился в семье инженера-железнодорожника. В 1951 году поступил в Ленинградский педиатрический институт, затем перевелся в 1-й Ленинградский медицинский институт, который окончил в 1957 году по специальности «лечебная медицина».

С 1962 года – врач Петрозаводской железнодорожной больницы, одновременно с 1963 года – ассистент кафедры общей хирургии Петрозаводского государственного университета, с 1971 года – заведующий курсом детской хирургии, доцент кафедры госпитальной хирургии университета.

Игорь Григович создал в Карелии специализированную детскую хирургическую службу, разработал уникальные методики лечения детей, организовал не один десяток конференций по детской хирургии (фото c tv-karelia.ru).