Рейды по спортивным объектам прошли в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска продолжает контролировать организацию противоэпидемиологических мер в карельской столице, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

Очередные рейды прошли по спортивным объектам города. Специалисты проверили фитнес-клубы в разных районах. Среди них – залы на улицах Варламова, Коммунальной, Лососинском шоссе, проспектах Карельском и Лесном. Прошли рейды и в муниципальных учреждениях: в Доме бокса им. Леонида Левина, СК «Луми», дворце спорта «Корал», на стадионе «Юность».

Особое внимание инспектирующие уделяют соблюдению персоналом и посетителями объектов требований Распоряжения Главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020. Специалисты проверяют масочный режим, социальную дистанцию, наличие санитайзеров, информационных стендов, проведение термометрии на входе, наполняемость групп при организации тренировочного процесса спортивными школами и другие меры безопасности. Ежедневные рейды, направленные на борьбу с распространением коронавируса, будут продолжены.