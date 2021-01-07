ООО «ТехРент» продолжает вывозить снег с улиц Петрозаводска

Подрядчик продолжает вывозить снег с петрозаводских улиц, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» выполняет работы по текущему зимнему содержанию пешеходной и транспортной инфраструктуры карельской столицы. Подрядчик чистит дороги и тротуары от снега, сдвигает снежные валы, распределяет противогололедные материалы. Техника на улицах работает круглосуточно.

Администрация указала подрядчику обратить особое внимание на вывоз снега. К настоящему времени его вывезли с площадей Кирова и Гагарина, проспектов Ленина и Карла Маркса, а также с мостов и путепроводов на улицах Маршала Мерецкова, Красноармейской, Гоголя и др. Данные работы продолжаются. В ближайшее время снег уберут с путепровода на Комсомольском проспекте. Кроме того, вывозу подлежат снежные конусы и валы, расположенные возле пешеходных переходов и остановочных пунктов в разных районах города.