Скончался Борис Грачевский

Сегодня стало известно о смерти кинорежиссера и сценариста, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу режиссера Екатерину Белоцерковскую.

71-летний Грачевский в декабре был госпитализирован с коронавирусом в Москве.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». Также известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Награжден орденом Почета и Дружбы. (фото news.tut.by)