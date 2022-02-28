Складское здание горело в Петрозаводске

Вчера днем в 12 часов 20 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в кирпичном складском здании на Шуйском шоссе. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные в течение десяти минут сумели остановить распространение огня, а затем полностью потушили пожар. В ходе ликвидации возгорания из горящего помещения огнеборцы вынесли два газовых баллона, тем самым не допустив их взрыва.

В результате ЧП в помещении огнем были повреждены перекрытия крыши и имущество на общей площади 20 квадратных метров.

Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки. Фото pixabay.com/fish96